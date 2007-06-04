Лидер Приднестровья встретился с послом Украины в Молдове

Президент непризнанной Приднестровской республики Игорь Смирнов заявил, что возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию пока невозможно, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

"Сейчас возобновлять диалог я считаю обманом и мирового сообщества, и стран-гарантов (Россия и Украина), и народа Молдовы, и народа Приднестровья", - сказал он на встрече с послом Украины в Молдавии Сергеем Пирожковым.

"Не может идти диалог при таком экономическом давлении", - подчеркнул приднестровский лидер, имея в виду возможное введение с 1 июля властями Молдавии новых таможенных правил импорта в Приднестровье.

"Я думаю, необходима координация деятельности Украины с Российской Федерацией и ПМР на всех уровнях", - отметил он. При этом исходить можно из положений Меморандума 1997 года, от которого Приднестровье не отказывалось, добавил Смирнов.

Переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз) были прерваны в конце февраля 2006 года, после того, как их покинула молдавская делегация, обвинившая приднестровских партнеров в несговорчивости. Тирасполь настаивает на предварительном подписании всеми участниками переговоров так называемого транзитного протокола, гарантирующего Приднестровью самостоятельную внешнеторговую деятельность.