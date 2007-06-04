Путин считает, что Украине вредно вступать в НАТО

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН не видит необходимости для Украины вступать в НАТО.

Об этом он сказал в интервью журналистам печатных средств массовой информации из стран – членов «Группы восьми». Интервью размещено на официальном сайте президента РФ.

«Мы не видим в этом никакой необходимости, никто на Украину не нападает»,- сказал он.

По словам В.ПУТИНА, Россия отрицательно относится к вступлению Украины в НАТО. «Мы считаем, что это вредно, потому что НАТО - это военно-политический блок. Это дополнительный раздражающий элемент в отношениях с Россией»,- добавил он.

В.ПУТИН считает «болтовней» разговоры о том, что расширение НАТО повышает возможности в борьбе с терроризмом. По его мнению, это не имеет ничего общего со здравым смыслом. «НАТО само по себе не помогает в борьбе с терроризмом. В борьбе с терроризмом помогает многостороннее сотрудничество», - добавил он.

Президент РФ также считает, что напряжение в мире возрастает в связи с тем, что растет агрессивность со стороны «наших партнеров по некоторым направлениям». «Вы говорите: «НАТО и Украина. Но вы знаете опросы общественного мнения? 60-70, а может, и больше - 80 процентов граждан против вступления Украины в НАТО. Нет, Конгресс принимает решение о том, чтобы финансировать вступление Украины в НАТО»,- сказал он.