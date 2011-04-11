Взрыв в минском метро признан терактом

Генпрокуратура Белоруссии заявила, что взрыв в минском метро квалифицирован как террористический акт.

"Сегодня в 17.54 на станции "Октябрьская" произошел террористический акт. По данному факту возбуждено уголовное дело, создана совместная следственная группа", - сообщил заместитель генерального прокурора Белоруссии Андрей Швед журналистам после совещания, которое провел президент страны Александр Лукашенко.

А.Швед возглавил следственную группу генпрокуратуры. По его словам, сейчас проводятся необходимые следственные действия, все версии взрыва будут разработаны и расследованы в полном объеме.

Взрыв на станции "Октябрьская" в Минске произошел вечером, в метро было много народу. Погибли 11 человек, ранены 126, из них 22 в тяжелом состоянии.