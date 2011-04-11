В Минске у выхода из метро не менее 15 раненых при взрыве

В Минске у одного из восьми выходов со станции "Кастрычніцкая" («Октябрьская») находятся 15 раненых, сообщает Газета.ру со ссылкой на данные служб МЧС.

«Со станции «Октябрьская» восемь выходов в город. У одного из выходов, причем удаленных, находится 15 раненых при взрыве, рассказали сотрудники МЧС», – сказано в сообщении.

Взрыв в минском метро произошел в 17.56 по местному времени. Ранее сообщалось, что от взрыва пострадали около 20 человек. Белорусские блогеры со ссылкой на очевидцев сообщали о погибших.