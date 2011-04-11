Медведев не стал слушать речь Коморовского в Катыни

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ не стал слушать речь Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО во время траурных мероприятий в Катыни, приуроченных к очередной годовщине расстрела тысяч польских офицеров.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, глава Российского государства покинул Б.КОМОРОВСКОГО после того как они вместе возложили цветы к мемориалу расстрелянным в 1940 году НКВД польским офицерам.

Б.КОМОРОВСКИЙ выступил после панихиды по погибшим. Он отметил, что польский и российский народы требуют единения в правде. «Нужно разрубить гордиев узел лжи. Нет и не будет согласия на прикрытие глаз на ложь», - сказал он.

Президент Польши назвал сложной и долгой дорогу единения, выразив надежду, что она рано или поздно завершится.

Б.КОМОРОВСКИЙ также заметил, что в катыньском лесу похоронены не только поляки, но и россияне, украинцы и белорусы, что подтверждает преступность сталинского режима, который уничтожал даже собственных граждан.

Глава Польского государства в своей речи также цитировал части непроизнесенной речи своего предшественника Леха Качиньского.

«Катыньская трагедия и борьба с ложью о тех событиях – это важный опыт для последующих поколений поляков, часть нашей истории, нашей памяти и нашей тождественности. Это также часть истории целой Европы и мира”, - процитировал он речь трагически погибшего Президента Польши.

Перед возложением цветов к мемориалу в Катыни президенты Польши и России возложили венки на месте катастрофы польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске. По данным польских СМИ, главы государств возложили цветы возле березы, за которую зацепился крылом самолет, когда падал.

На совместной пресс-конференции с Д.МЕДВЕДЕВЫМ, которая состоялась накануне церемонии возложения цветов, Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что последний год засвидетельствовал «значительный прогресс в преодоленных лжи».

По данным польских СМИ, Д.МЕДВЕДЕВ не комментировал «Катыньское дело», в то же время он назвал Смоленскую авиакатастрофу «страшной трагедией», заметив, что российский МАК представил свою версию причин катастрофы.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года во время захода на посадку на аэродром "Северный" возле Смоленска разбился польский правительственный самолет Ту-154. В результате катастрофы погибли 96 человек, в числе которых Президент Польши Лех Качиньский с супругой. Делегация Польши летела в Катынь почтить память тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году.