Взрыв в минском метро: МЧС эвакуирует пострадавших
18:36, 11 апреля 2011Мир
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Предполагают обрушение конструкций
В результате взрыва на станции минского метро "Октябрьская" есть пострадавшие, сообщил РИА Новости очевидец. Не менее десяти человек, которых вывели на улицу, были в крови, их рассаживают в машины "скорой помощи", рассказал он. МЧС пока не располагает информацией по поводу пострадавших. По свидетельству очевидцев, из подземного перехода станции идет черный дым, люди выскакивают в разорванной одежде, некоторые - без обуви. Многие перепуганы.
Белорусское агентство БелТА со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв на "Октябрьской" мог привести к обрушению конструкций.
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