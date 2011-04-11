Взрыв в минском метро: МЧС эвакуирует пострадавших

В результате взрыва на станции минского метро "Октябрьская" есть пострадавшие, сообщил РИА Новости очевидец. Не менее десяти человек, которых вывели на улицу, были в крови, их рассаживают в машины "скорой помощи", рассказал он. МЧС пока не располагает информацией по поводу пострадавших. По свидетельству очевидцев, из подземного перехода станции идет черный дым, люди выскакивают в разорванной одежде, некоторые - без обуви. Многие перепуганы.

Белорусское агентство БелТА со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв на "Октябрьской" мог привести к обрушению конструкций.