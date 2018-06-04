Годовщина Смоленской трагедии: туман до сих пор не развеялся

10 апреля - ровно год, с тех пор, как делегация польских высокопоставленных должностных лиц во главе с Президентом Польши Лехом Качинским погибла в авиакатастрофе под российским Смоленском. И если туман, который помешал пилотам безопасно посадить самолет, развеялся над аэродромом уже через полчаса после трагедии, то информационная мгла только сгущалась. Невзирая на заявления о беспрецедентной открытости россиян, для выяснения причин этой ужасной катастрофы, на сегодня нет четкого ответа, почему самолет разбился.

Версия МАК Контролируемый российскими властями Межгосударственный авиационный комитет в январе этого года обнародовал окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы, в котором всю вину свалил на поляков. Мол, пилоты под давлением высокопоставленных чиновников на борту пытались посадить самолет „любой ценой”, что стало главной непосредственной причиной трагедии. В сущности, россияне повторили гипотезу, которая появилась практически сразу после трагедии. Единственной новостью, которая прозвучала во время презентации рапорта и стала настоящей сенсацией, – это якобы наличие алкоголя в крови генерала Анджея Бласика, который, по версии россиян, заставлял пилотов посадить машину. Некоторые комментаторы считают, что Бласик пошел в кабину пилотов по прямому поручению самого Президента Качинского.

МАК в рапорте указал на массу других «ошибок» польских пилотов и польских организаторов визита, не найдя никаких свидетельств, которые подтверждали бы совместную ответственность за катастрофу российской стороны: ни диспетчеров, которые работали 10 апреля 2010 года, ни россиян, ответственных за организацию прилета Президента Польши в Смоленск.

Польская гипотеза

Польские эксперты, которые до сих пор не обнародовали свой окончательный рапорт о причинах катастрофы, считают, что пилоты в действительности не пытались посадить самолет, а не успели своевременно уйти на так называемый „второй круг”. Записи „черных ящиков”, которые удалось расшифровать польской стороне, подтверждают, что на стометровой высоте принятия решения о посадке командир экипажа Аркадиуш Протасюк дал команду „отходим”. Что интересно, по каким-то причинам в стенограмме разговоров в кабине пилотов, которую россияне передали полякам еще в прошлом году, этой команды почему-то нет. В российских расшифровках тоже нет упоминания о том, что пилоты знали о глубоком овраге перед взлетно-посадочной полосой Смоленского аэродрома. Раньше некоторые эксперты выражали мнение, что собственно из-за незнания пилотами того, что под ними овраг, правительственный самолет оказался слишком низко, и из-за этого не успел уйти на „второй круг”.

Польская комиссия, которую возглавляет министр внутренних дел Ежи Миллер, сначала планировала обнародовать свой рапорт в феврале, но была вынуждена это отложить: как объяснил в специальном заявлении сам министр – из-за поломки второго правительственного Ту-154. На базе этого самолета, который в прошлом году прошел капитальный ремонт в России, эксперты планируют провести специальный эксперимент в рамках изучения причин Смоленской катастрофы.

Ключевой вопрос, на который пытаются дать ответ польские эксперты, - почему самолет с высоты принятия решения 100 метров не ушел на „второй круг”, а упал на землю.

ILS или „под тучу”

Одну из версий, которая логично объясняет, что произошло, озвучил представитель Польши в МАК Эдмунт Клих, который принимал участие в расследовании причин катастрофы с первых дней. По его данным, пилоты планировали уйти на „второй круг” в автоматическом режиме и после прохождения высоты 100 метров нажали соответствующую „кнопку”, которая просто не сработала. „Это так же, как ехать на автомобиле, нажали на тормоза, а они не подействовали”, - объяснял Клих в одной из телепередач.

Кнопка автоматического отхода на „второй круг”, по данным экспертов, не сработала из-за того, что на смоленском аэродроме не было соответствующей системы – так называемой ILS.

Сразу после катастрофы появилась информация, которую, правда, позже всячески опровергали россияне, что мобильная версия ILS была установлена в Смоленске к приезду главы российского правительства Владимира Путина и премьера Польши Дональда Туска, которые 7 апреля вместе отдали дань памяти расстрелянным в Катини польским офицерам.

Аркадиуш Протасюк был вторым пилотом экипажа, который вез Туска в Смоленск за три дня до катастрофы. Рассчитывал ли он на „автоматический отход”, потому что помнил об установленном ILS? Действительно ли эта система была установлена и кто-то в России решил убрать ее накануне прилета Леха Качинского? Мог ли пилот, который раньше неоднократно летал в Смоленск, забыть, что на аэродроме нет этой системы?

Альтернативную версию развития событий после прохождения самолетом высоты 100 метров описал смоленский журналист Сергей Амелин, который совместно с Интернет-пользователями и экспертами анализировал официальные и неофициальные данные в этом деле. По его мнению, пилоты самолета все-таки пытались посадить машину. Для этого они якобы попробовали сделать маневр, который авиаэксперты называют „нырнуть под тучу”: выйти на высоту 60 метров, с которой могли бы быстро посадить самолет, если бы увидели взлетную полосу. Однако из-за того, что экипаж воспользовался показаниями радиовысотомера – а он из-за оврага под ними показывал большую высоту над уровнем полосы, чем они были в действительности, – машина где-то за километр до ее начала оказалась лишь в нескольких метрах над землей, поэтому зацепила крылом за дерево.

А доказательства?

Доказательством присутствия генерала Анджея Бласика в кабине пилотов правительственного ТУ-154, что является основным аргументом российской версии о попытках экипажа посадить самолет под давлением VIP-ов, является российская копия стенограмм разговоров. Кстати, даже в ней нет ни одной записи четкого приказа генерала или другого лица посадить машину.

Интересно, что поляки – невзирая на неоднократные просьбы – до сих пор не имеют оригиналов „черных ящиков” польского правительственного самолета и даже не имели возможности проверить подлинность этих записей. Польская прокуратура в марте в который раз попросила россиян предоставить хотя бы возможность польским следователем в Москве осмотреть „черные ящики”, чтобы эксперты могли дать окончательный вывод по делу польских расшифровок, которые были сделаны на базе копий записей.

По меньшей мере удивляет то, что россияне не захотели подготовить совместно с польскими экспертами окончательный рапорт, а неожиданно в начале этого года обнародовали лишь свою версию, прибавив отдельно к рапорту лишь замечания поляков. К слову, обнародованный в январе польский документ свидетельствует, что россияне не ответили на 80% обращений поляков по делу катастрофы.

Если было так, как твердит МАК и частично признают польские эксперты – ошибки пилотов и плохая организация, – то зачем эти комбинации и укрывательство? Почему не сделать полный общий рапорт и презентовать его к годовщине трагедии, чтобы снять все знаки вопроса?

Поляки не верят, а политики используют Сегодня дело Смоленской катастрофы так набило оскомину полякам, что немногие готовы услышать что-то новое в этом деле.

Большинство поляков не поверили рапорту МАК, а во время последнего опроса TNSOBOP 70% респондентов сказали, что считают причину Смоленской катастрофы невыясненной, а 65% - даже не надеются, что когда-либо узнают правду.

Похоже, политики как партии власти „Общественная платформа” (РО), так и крупнейшей оппозиционной „Право и справедливость” (PIS), пытаются использовать катастрофу для достижения своих собственных политических целей.

Президент Бронислав Коморовский в конце недели подписал изменения к непопулярной среди поляков пенсионной реформе, а прокуратура закрыла одно из наиболее скандальных коррупционных дел против политиков РО с 2009 года. Может, это стечение обстоятельств, но годовщина Смоленской трагедии точно отвлечет внимание людей от этих дел. Промедление с оглашением польского рапорта тоже может быть элементом какой-то политической игры.

Партия Качинского активно пытается развить специальное общественное движение „10 апреля”, благодаря которому планирует повысить свой рейтинг и выиграть парламентские выборы осенью этого года.

Между тем каждый в Польше верит в ту версию, в которую хочет верить. Те, кто не любят Качинских, уверены, что Президент послал „пьяного” Бласика заставлять пилотов посадить самолет „любой ценой”, а те, кто не любят Туска, убеждены: подстроили все россияне, чтобы уничтожить невыгодных им политиков.

Роман Кисиль