У Путина была надежда “на ребят с Украины”, но те идут к тирании

Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя "абсолютным демократом" и уверен в том, что в РФ нет никаких предпосылок для возвращения к тоталитарному режиму.

В ходе интервью СМИ стран "Большой восьмерки", отвечая на вопрос корреспондента немецкого журнала Der Spiegel о том, нет ли в России тенденции возвращения к тоталитарному режиму, Путин сказал: "Это полное вранье, не верьте никому", пишет Лента.ру. Далее президент РФ сообщил немецкому журналисту, что считает себя "абсолютным и чистым демократом". "Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, трагедия настоящая, - продолжил Путин свой ответ на вопрос Der Spiegel. - В том, что я такой один, других таких в мире просто нет".

Путин предложил западным СМИ обратить внимание на ситуацию с демократией за пределами России. В США, по его словам, "ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия". В Европе, сообщил президент РФ, ситуация обстоит не лучше: "жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улиц".

"Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю, - продолжил Путин. - Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение конституции, всех законов и так далее". "После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем", - сообщил президент РФ.

Также российский президент заявил, что "многие так называемые общие ценности у нас защищены даже лучше, чем в некоторых других странах "восьмерки". В России, сказал Путин, сохраняется мораторий на смертную казнь, а некоторые страны "Большой восьмерки" продолжают прибегать к этой форме наказания.