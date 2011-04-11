У Путина - три авто: два ГАЗа и «Нива» с прицепом (декларация премьера РФ)

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в 2010 году заработал около 120 тыс. долл., в то время как доход премьер-министра России Владимира ПУТИНА составил около 180 тыс. долл.

Об этом говорится в декларациях, распространенных пресс-службой Кремля и пресс-службой правительства РФ

«Доход за 2010 год – 3 млн. 378 тыс. 673,63 руб. (около 120 тыс. долл.)», - говорится в декларации Президента РФ.

Также Д.МЕДВЕДЕВ совместно супругой Светланой МЕДВЕДЕВОЙ владеет квартирой в Российской Федерации площадью 367,8 кв.м.

Кроме этого, он имеет в банках Российской Федерации 14 счетов на общую сумму 4 млн. 961 тыс. 528,98 руб. (около 177 тыс. долл.) и владеет на условиях аренды земельным участком в Российской Федерации площадью 4700 кв.м.

Кроме этого, у Д.МЕДВЕДЕВА есть легковой автомобиль ГАЗ 20 «Победа» 1948 года выпуска.

В то же время, С.МЕДВЕДЕВА кроме совместной квартиры владеет в Российской Федерации двумя машино-местами общей площадью 32,5 кв.м. и легковым автомобилем «Фольксваген Гольф» 1999 года выпуска. С.МЕДВЕДЕВА имеет в банках Российской Федерации три счёта на сумму 0,0 руб.

Сын президентской четы Илья за отчётный период с 1 января 2010 года по 31 декабря доходов не имел, имущества, принадлежащего ему на праве собственности, вкладов в банках, ценных бумаг, обязательств имущественного характера не имел.

По информации пресс-службы правительства РФ, доход В.ПУТИНА в 2010 году увеличился на 29,6%, составив 5,042 млн. руб. (около 180 тыс. долл.).

В собственности В.ПУТИНА по прежнему три автомобиля - ГАЗ М 21, ГАЗ М-21Р и «Нива», а также прицеп «Скиф». Кроме этого, российскому премьеру из недвижимого имущества принадлежит квартира (на правах собственности), есть в бессрочном пользовании и квартира площадью 153,7 кв. м, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1500 кв. м), гараж на 18 кв. м в бессрочном пользовании и место на коллективной стоянке. Вся недвижимость находится в России.

Супруга В.ПУТИНА не владеет недвижимым имуществом. Ее доход в 2010 году составил около 5 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, доход Д. МЕДВЕДЕВА за 2009 год составил 3,3 млн. руб. (около 113 тыс. долл.), доход В.ПУТИНА в 2009 году составил 3,89 млн. руб. (около 132 тыс. долл.).