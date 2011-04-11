Новое мощное землетрясение в Японии

Очередное сильное землетрясение произошло в Японии. Об этом сообщает Эхо Москвы. Сила подземных толчков в районе острова Хонсю превысила 7 баллов. По данным японского телеканала NHK, землетрясение ощущалось и в Токио. Объявлена угроза цунами. По некоторым данным, волна высотой около метра уже достигла префектуры Ибараки. Местное телевидение отмечает, что сбоев в работе японских АЭС не зафиксировано. Однако, компания – оператор Токио Электрик Пауэр в экстренном порядке эвакуирует персонал с Фукусима-1. По другим данным, на Фукусиме-1 вышли из строя наблюдательные камеры, которые позволяли вести контроль за системой охлаждения первого, второго и третьего реакторов. Между тем, как сообщает ИТАР-ТАСС, японские власти в экстренном порядке закрыли Токийский международный аэропорт Нарита. Там проверяют состояние взлётно-посадочных полос.