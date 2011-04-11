ФБР рассекретило архивы по инопланетянах

Федеральное бюро расследований США рассекретило некоторые архивные документы, подкрепляющие версию о падении инопланетных летательных аппаратов в 1947 году в штате Нью-Мексико.

Согласно этой версии, на авиабазе Розуэлл власти под завесой секретности исследовали останки инопланетных пилотов, о чем свидетельствуют просочившиеся в прессу фотографии, сообщает NEWSru.

Из документов, представленных ФБР на сайте The Vault, следует, что в руки офицеров американских ВВС попали действительно погибшие инопланетяне, пишет газета The Daily Mail.

Агент Гай ХОТТЕЛ в донесении, озаглавленном "Летающие тарелки", сообщал директору ФБР, что "три так называемых летающих тарелки были найдены в Нью-Мексико", ссылаясь при этом на следователя Военно-воздушных сил, который поделился с ним этой информацией. "Их описали как объекты круглой формы с утолщением в середине, диаметром приблизительно 15 метров. В каждом из них находилось три тела человеческих очертаний, но ростом лишь в 90 см", - писал агент.

Тела были одеты "в металлическую ткань очень тонкой структуры. Каждое тело было перебинтовано в манере, напоминающей маскировочные костюмы летчиков-испытателей". Осведомитель, чье имя осталось в секрете, сообщил Г.ХОТТЕЛУ, что летающие тарелки потерпели крушение в Нью-Мехико "в связи с тем, что власти располагают там весьма мощным радаром, и считается, что излучение радара повредило механизмы управления "летающих тарелок". Попыток продолжить расследование агент не предпринимал.

Другое донесение гласило, что "диск" был вовсе не тарелкой, а имел шестиугольную форму и напоминал метеозонд. Публикация документов, возможно, поднимет новую волну обвинений в адрес властей в сокрытии от общества информации об обнаружении инопланетян.

Первая реакция обрадованных уфологов на рассекреченные документы уже последовала. В частности, британский эксперт по НЛО Ник ПОУП заявил, что уверен в достоверности информации, которая содержится в опубликованных документах. Они, по словам Н.ПОУПА, могут стать доказательством существования инопланетян, пишет газета The Sun.

Городок Розуэлл штата Нью-Мексико стал известен после события, которое произошло в начале июля 1947 года. Сначала военные власти сообщили через СМИ, что нашли "летающие тарелки", но всего через сутки взяли свои слова назад: оказалось, что они подобрали обломки метеорологического зонда. Общество поверило этому объяснению, но в конце 1970-х некоторые военнослужащие, причастные к этому инциденту, заявили, что найдены были все-таки именно летающие тарелки.