Советник Обамы проведет три дня с арабскими лидерами
07:19, 11 апреля 2011Мир
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Будет обсуждаться ситуация в регионе
Том Донилон - советник президента США по национальной безопасности - отправляется сегодня в трехдневную поездку по странам Аравийского полуострова, сообщает Радио Свобода.
Сообщается, что в программе визита, в частности, - переговоры с королем Саудовской Аравии Абдуллой и руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Будет обсуждаться ситуация в ближневосточном регионе, многие страны которого охвачены волнениями.
Саудовская Аравия и ОАЭ в марте ввели войска в соседний Бахрейн - по просьбе правительства этой страны, столкнувшегося с массовыми акциями протеста. США неоднозначно отреагировали на эти действия своих союзников.
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