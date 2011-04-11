Советник Обамы проведет три дня с арабскими лидерами

Том Донилон - советник президента США по национальной безопасности - отправляется сегодня в трехдневную поездку по странам Аравийского полуострова, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что в программе визита, в частности, - переговоры с королем Саудовской Аравии Абдуллой и руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Будет обсуждаться ситуация в ближневосточном регионе, многие страны которого охвачены волнениями.

Саудовская Аравия и ОАЭ в марте ввели войска в соседний Бахрейн - по просьбе правительства этой страны, столкнувшегося с массовыми акциями протеста. США неоднозначно отреагировали на эти действия своих союзников.