В Тунисе арестован брат свергнутого президента

Тунисские спецслужбы арестовали брата экс-президента страны Бена Али, свергнутого в результате политического переворота в январе. Согласно заявлению министра внутренних дел Туниса, на которое ссылается Reuters, Слах Бен Али арестован в воскресенье вечером в городе Сусс. Причины ареста и другие подробности пока не сообщаются.

Ранее свыше 30 членов семьи Бена Али были арестованы «за преступления против родины».