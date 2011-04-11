Генсек ООН приказал открыть огонь по бункеру экс-президента Кот-д'Ивуара

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подтвердил, что отдал указание "голубым каскам" вновь применить силу против проигравшего в декабре на выборах в Кот-д`Ивуаре, но отказывающегося отдать власть президента Лорана Гбагбо.

"Примерно в 17.00 по абиджанскому времени сегодня силы ООН в Кот-д`Ивуаре провели военную операцию, чтобы прекратить использование тяжелого вооружения, которое угрожает мирному населению Абиджана и нашим миротворцам. По моей просьбе французские силы "Единорог" (Licorne) продлили необходимую поддержку силам ООН", - цитирует заявлении Пан Ги Муна РИА "Новости".

Генсек сообщил, что об этом он информировал Совет Безопасности ООН.

"Я особенно обеспокоен гуманитарной ситуацией по всей стране и нарушением прав человека. Гражданские лица страдают от этого насилия, бои должны быть прекращены. Господин Гбагбо должен немедленно уйти", - заявил Пан Ги Мун.

В Абиджане в течение нескольких дней силы победившего на выборах лидера оппозиции Алассана Уаттары при поддержке миссии ООН и французских военных сил безуспешно пытаются захватить резиденцию Гбагбо. В этом крупнейшем городе страны располагается большинство посольств различных стран, часть сотрудников которых уже эвакуирована.