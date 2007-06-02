Свыше половины жителей ЕС поддерживают вступление Украины (опрос)

Свыше половины (55%) жителей Европейского Союза поддерживают вступление Украины в ЕС, в случае выполнения всех обязательных условий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который распространен в павильоне публичных дискуссий в рамках празднования Дня Европы.

Приблизительно треть (34%) высказались против этого, а остальные (около 10%) не определились с ответом.

При этом уровень поддержки вступления Украины в ЕС возрос с ноября 2005 года на 4%. Общественное мнение также стало более четким, следовательно, сократилось количество отвечающих «Не знаю». В исследовании отмечается, что особо одобрительно относится к перспективе вступления Украины в ЕС молодежь. Так, среди респондентов от 18 до 30 лет 63% поддерживают вступление Украины в ЕС.

Общественное мнение ЕС благосклоннее к идее членства в ЕС Украины (55%), чем России (45%), Турции (40%) или Марокко (35%). Отмечается, что количество ответов «Не знаю» сократилось, и эксперты связывают это с тем, что недавнее вступление Румынии и Болгарии способствовало лучшей осведомленности относительно такого вопроса.

Опрос проводился в конце декабря 2006 – в январе 2007 года французским исследовательским институтом. Опрошены методом интервью по репрезентативной выборке по 1000 человек в Германии, Испании, Франции, Италии, Великобритании и Польше.