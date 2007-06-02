Посол Румынии отрицает наличие территориальных претензий к Украине

Посол Румынии в Украине Траян ЛАУРЕНЦИУ-ХРИСТЯ отмечает, что все разговоры о территориальных претензиях к Украине безосновательны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время публичных дискуссий на Крещатике в рамках празднования Дня Европы в Украине.

«Всегда есть люди, которые имеют устаревшие советские взгляды и рассматривают Румынию в контексте территориальных претензий на остров (речь идет об острове Змеиный – УНИАН)», - сказал Т.ЛАУРЕНЦИУ-ХРИСТЯ.

«Нет территориальных претензий к Украине», - отметил он.

Посол подчеркнул, что Румыния признала Украину в 1992 году, а затем основные вопросы двустороннего сотрудничества были определены в двустороннем соглашении 1997 года. Кроме того, он напомнил, что ни ЕС, ни НАТО не принимают страны, которые имеют территориальные претензии.