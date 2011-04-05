Украинские миротворцы в Кот-д’Ивуаре впервые применили оружие

Украинские вертолетчики в Кот-д’Ивуаре впервые применили оружие.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По словам собеседника агентства, ситуация безопасности в Кот-д’Ивуаре на сегодняшний день остается сложной.

«Вчера вечером два наших вертолета Ми-24 применили вооружение, совершив обстрел из 30-миллиметровых авиационных пушек склада с оружием в городе Абиджан», - уточнил источник.

В то же время, как отметили в Минобороны, украинские миротворцы действовали в соответствии с задачами командования миротворческих сил ООН в Кот-д’Ивуаре.

Собеседник агентства также сообщил, что Минобороны будет инициировать перед правительством предоставления украинским вертолетчикам в Кот-д’Ивуаре статуса участников боевых действий.