Разбившийся в Конго самолет ООН принадлежал грузинской компании

Экипаж самолета миссии ООН, разбившегося в Демократической республике Конго 4 апреля, был грузинским, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Конго.

Сам самолет принадлежал грузинской авиакомпании AirZena. С этим заявлением 4 апреля в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2" выступил руководитель службы по связям с общественностью AirZena.

Компания-владелец самолета сообщила, что обслуживает программу ООН уже три года. Самолет, о котором идет речь, - CRJ-100 - прошел последнюю проверку 22 декабря 2010 года и был полностью исправен. Таким образом, по словам представителя AirZena, причиной катастрофы могли стать только плохие погодные условия.

Предположительно, поясняет Лента.ру, самолет пошел на посадку при сильном дожде и ветре, вследствие чего ударился о взлетно-посадочную полосу, раскололся на две части и загорелся. Ведется расследование причин катастрофы.

По последним данным, которые приводит Associated Press со ссылкой на конголезские власти, в авиакатастрофе погибли 26 человек. Киншаса не уточняет гражданство находившихся на борту. Предположительно, всего на борту находилось 32 человека, среди которых - сотрудники ООН и миротворцы.