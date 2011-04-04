Среди ливийских повстанцев нет радикалов и исламистов... пока нет

Среди ливийских оппозиционеров нет радикалов и исламистов, однако коалиции стоит поторопиться с оказанием помощи, чтобы эти люди не появились в стране, заявил официальный представитель Национального переходного совета Ливии Али Ауджали, выступая в понедельник в Вашингтоне.

"Все меня здесь (в США) спрашивают, что представляет собой ливийская оппозиция, и нет ли в ней экстремистов и членов "Аль-Каиды". Общество в Ливии традиционно придерживается умеренных взглядов, среди нас нет радикалов. В рядах оппозиции есть несколько ученых, профессоров университета Бенгази. У нас пока нет "Аль-Каиды", мы просто хотим перемен, свободы и уважения гражданских прав", - цитирует РИА "Новости".

По словам Ауджали, международной коалиции стоит активизировать усилия по поддержке оппозиции, в том числе путем нанесения ударов по армии Муамара Каддафи. Отстранить от власти ливийского лидера следует как можно быстрее и любыми методами, так как в случае промедления вероятно проникновение в страну исламистов.

"Сейчас наша граница практически не охраняется, и если это продолжится, экстремисты у нас появятся", - сказал представитель совета, указав на ситуацию в Ираке. Он также заявил, после прихода к власти оппозиции экстремизм в ливийском обществе точно не укоренится.