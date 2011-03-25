Украинский Ан-225 доставил гуманитарную помощь и технику в Японию

Сегодня крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» авиакомпании «Авиалинии Антонова» (Киев) доставил в Японию гуманитарные грузы, генераторы и технику общей массой 140 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что Ан-225 приземлился в аэропорту Нарита (Токио). Рейс выполнялся по заказу правительства Франции.

В частности, на пути из Франции в Японию Ан-225 выполнил 3 технических посадки в Минске (Беларусь), Алматы (Казахстан) и Шицзячжуане (Китай). В аэропорту Ан-225 посетил посол Франции в Японии.

Также в компании отмечают, что Ан-225 «Мрия» – неоднократный участник гуманитарных операций. Так, в октябре 2009 года Ан-225 выполнил несколько рейсов по доставке в Самоа генераторов, которые были необходимы для восстановления работы электростанции Сатала, поврежденной цунами. Только объемная кабина Ан-225 смогла вместить сразу десять 12-тонных генераторов, каждый из которых был размером с 6-метровый контейнер.

В феврале 2010 года «Мрия» выполнила перевозку крупногабаритной строительной техники (бульдозеры, грузовики, тягачи, погрузчики) для ликвидации последствий землетрясения на Гаити. Груз весом 108 тонн был доставлен из Токио (Япония) в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) по заказу правительства Японии, а потом наземным путем – в столицу Гаити Порт-о-Пренс. Выбор был сделан в пользу «Мрии», учитывая необходимость обеспечения срочности доставки.

Справка УНИАН. Ан-225 предназначен для доставки в любую точку земного шара крупногабаритных длинномерных грузов, размещаемых как внутри, так и сверху на фюзеляже.

Максимальная масса перевозимого груза – 250 тонн, дальность полета с грузом 200 тонн внутри фюзеляжа – 4000 км (дальность полета с грузом на фюзеляже зависит от массы и размеров груза). Размеры грузовой кабины: длина 43,3 м, ширина 6,4 м, высота 4,4 м. Внутри грузовой кабины можно перевозить вертолеты, универсальные авиационные и морские контейнеры, легковые автомобили, автосамосвалы, а также другие виды самоходной и несамоходной техники.

Самолет Ан-225 имеет Сертификат типа, выданный 23 мая 2001 года Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) и Государственным департаментом авиационного транспорта Украины («Укравиатранс»).

Ан-225 установил около 300 мировых рекордов, в том числе он перевез самый тяжелый груз массой 253 тонны, самый тяжелый моногруз весом 187,6 тонны, а также самый длинный груз – 42,1 м.

В настоящее время Ан-225 эксплуатируется авиатранспортным подразделением ГП «Антонов» – авиакомпанией «Авиалинии Антонова». Это подразделение было создано в 1989 году и за истекшее время превратилось в мощную авиакомпанию, выполняющую примерно 35% мирового объема перевозок по воздуху крупногабаритных и сверхтяжелых грузов. Ежегодно сотни тысяч тонн уникальных грузов, в том числе таких, перевозка которых другими видами транспорта просто невозможна, доставляются получателям в 800 аэропортов планеты.