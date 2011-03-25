Жителям 30-километровой зоны вокруг АЭС в Японии рекомендовано выехать

Жителям Японии, проживающим в радиусе от 20 до 30 километров от аварийной АЭС "Фукусима-1", рекомендуется покинуть свои дома из-за проблем с поставками продовольствия и других товаров, сообщило информагентство Киодо со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Юкио Эдано.

Генсек пообещал, что будут приняты меры для размещения жителей на новом месте за пределами 30 километровой зоны. Проблемы с поставками ощущаются в этом районе после того, как власти решили эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Многие поставщики и транспортные компании ограничили поездки в этот район из опасений за здоровье сотрудников.

Пребывание внутри 30-километровой зоны вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" в течение суток может привести к получению дозы радиации в размере 1,4 миллизиверта. По стандартам министерства науки и технологий Японии, это годовая норма радиационного облучения для обычного человека, замечает РИА "Новости".