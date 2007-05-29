ЕС и Украина подпишут соглашение об упрощённом оформлении виз

18 июня в Люксембурге состоится подписание Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об упрощении порядка оформления виз. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня во время прямой телефонной линии с читателями газеты „Факты и комментарии”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, главное внимание общения было уделено визовым вопросам, а также вопросам получения помощи и защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Достаточно много вопросов, которые адресовались министру читателями газеты, касались трудностей, которые появляются перед гражданами Украины в связи с обращением в иностранные дипломатические учреждения в Украине по вопросам получения виз. В этом контексте А.ЯЦЕНЮК сообщил, что 18 июня этого года в Люксембурге состоится подписание Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об упрощении порядка оформления телега, которая значительно облегчит условия въезда граждан Украины в страны-члены ЕС.

В ходе „прямой линии” глава внешнеполитического ведомства проинформировал о мероприятиях, которые проводятся Министерством иностранных дел Украины с целью повышения качества предоставления помощи и информационной поддержки украинским гражданам отечественными консульскими учреждениями за рубежом. А.ЯЦЕНЮК рассказал о создании call-центра при МИД Украины, позвонив по телефону к которому, граждане Украины смогут получить квалифицированную помощь по вопросам, что их интересуют.