Ющенко поедет в Стамбул

Министерство иностранных дел Украины готовит участие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Юбилейном саммите ОЧЕС, который будет проведен 25 июня с.г. в Стамбуле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня в МИД Украины под председательством заместителя министра внешнеполитического ведомства Николая МАЙМЕСКУЛА состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам сотрудничества Украины в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества. Совещание ставило задание обеспечить, во исполнение соответствующего поручения Кабинета Министров Украины, реализацию решений 16-й встречи Совета министров иностранных дел, состоявшейся 19 апреля этого года в Белграде (Сербия).

Также обсуждались вопросы, связанные с завершением работы по проработке концепции и программы председательства Украины в ОЧЕС и подготовке участия Президента Украины в Юбилейном саммите ОЧЕС, который будет проведен по случаю 15-летия основания Организации 25 июня в г. Стамбул.