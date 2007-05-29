В Бельгии прошла выставка старинных яхт (фото)

В Бельгии в эти выходные прошел 8-й фестиваль навигации в Северном море “Остенде на якоре”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, центром празднования стала вокзальная площадь приморского бельгийского города Остенде. Здесь представлены разнообразные выставки на морскую тематику, а также на протяжении четырех дней – с 25 по 28 мая – выступают народные коллективы, исполняющие песни рыболовов и моряков.

Изюминкой праздника стала выставка старинных яхт – около 120 судов, представленных на рейде Остенде, построены в конце ХІХ-го – начала ХХ-го веков. Все эти яхты до сих пор работают.

Рядом с центральным собором города функционирует рынок, на котором продают старинные детали для морских кораблей, – компасы, сигнальные керосиновые огни и тому подобное, а вдоль набережной торговцы морепродуктами предлагают разнообразные рыбные салаты и свежекопченную рыбу.

Фото Сергея Воропаева