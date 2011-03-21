Украинку, убившую 88-летнюю итальянку, могут признать невменяемой

Украинку, которая совершила убийство в итальянской Равенне суд может признать невменяемой.

Как сообщает сайт “Украинцы в Италии”, об этом заявил в субботу прокурор Роберто ЧЕРОНИ.

По его словам, 31-летняя украинка, Наталия С., которая 14 марта убила 88-летнюю итальянку, за которой присматривала, признана психиатрической экспертизой недееспособной, поскольку совершила этот поступок в результате тяжелой психической патологии.

Прокурор отозвал свое ходатайство о содержании обвиняемой под стражей и просит суд о направлении гражданки Украины на лечение в психиатрическую больницу.

Судья Моника ГАЛАССИ, после предоставления предварительного согласия на арест, оставила за собой право принять окончательное решение на протяжении 48 часов.

Украинка продолжает находиться в психиатрическом отделении больницы Равенны. Она еще не пришла полностью в себя после трагедии и продолжает утверждать, что в итальянку вселился демон, который угрожал навредить ее родным. Сейчас она не помнит, что собственно произошло, и только утверждает, что наверное произошло «что-то страшное».

Украинка находится в Италии уже 5 лет и никогда не имела проблем с законом или проблем со здоровьем. Она всегда была глубоко верующим человеком и добросовестной в работе, отмечает сайт “Украинцы в Италии”.

Родственники Наталии, которые контактировали с украинскими дипломатами, также отрицают какие-либо признаки психических отклонений или проблем с законом в прошлом. Следствие склоняется к мнению, что украинка находилась в состоянии психического аффекта, возможно, в результате депрессии.