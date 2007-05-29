В центре Тбилиси убит известный бизнесмен

В центре грузинской столицы в одном из своих офисов убит известный бизнесмен Звиад Цецхладзе.

Цецхладзе был задушен в своем кабинете, сообщили РИА Новостив пресс-службе МВД Грузии. Мотивы убийства пока неизвестны.

Цецхладзе был соратником и единомышленником бывшего аджарского лидера Аслана Абашидзе. В последние годы Цецхладзе не занимался политикой и был занят туристическим бизнесом.

На месте преступления работают криминалисты.

По данным телекомпании "Имеди", убитый 61-летний бизнесмен был депутатом парламента Грузии прошлого созыва, членом партии "Возрождение". Он был задушен скотчем. Убийство совершено, предположительно, между 16.00 и 18.00 в понедельник.