В центре Тбилиси убит известный бизнесмен
08:39, 29 мая 2007Мир
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Бывшего депутата задушили скотчем
В центре грузинской столицы в одном из своих офисов убит известный бизнесмен Звиад Цецхладзе.
Цецхладзе был задушен в своем кабинете, сообщили РИА Новостив пресс-службе МВД Грузии. Мотивы убийства пока неизвестны.
Цецхладзе был соратником и единомышленником бывшего аджарского лидера Аслана Абашидзе. В последние годы Цецхладзе не занимался политикой и был занят туристическим бизнесом.
На месте преступления работают криминалисты.
По данным телекомпании "Имеди", убитый 61-летний бизнесмен был депутатом парламента Грузии прошлого созыва, членом партии "Возрождение". Он был задушен скотчем. Убийство совершено, предположительно, между 16.00 и 18.00 в понедельник.
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