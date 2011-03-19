Москва сожалеет о вооруженной акции в Ливии

В Москве с сожалением восприняли вооруженную акцию ВВС ряда стран в Ливии, "предпринимаемую со ссылкой на поспешно принятую резолюцию 1973 СБ ООН", заявил в субботу официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

"Вновь настоятельно призываем как все ливийские стороны, так и участников военной операции сделать все для недопущения страданий мирного гражданского населения, скорейшего прекращения огня и насилия", - говорится в его заявлении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что отправлен в отставку Посол России в Ливии. Газета "Московские новости" уточняет, что Чамова уволили за несколько часов до голосования СБ ООН о военной операции в Ливии. Источник газеты отметил, что Чамов был некомпетентен и "неадекватно представлял себе интересы России в ливийском конфликте".