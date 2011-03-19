США нанесли ракетный удар по ливийской ПВО

Вооруженные силы США произвели в субботу первые запуски ракет Tomahawk по объектам в Ливии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телекомпанию Fox News.

"США присоединились к военной операции в Ливии, запустив ракеты по объектам ливийской ПВО с кораблей ВМС. Ракетные удары расчистят путь для самолетов (стран - участников операции), обеспечивающих соблюдение режима полного запрета полетов над Ливией", - сообщает телекомпания со ссылкой на свои источники.

Ранее представитель Пентагона сообщил американским СМИ, что у берегов Ливии находятся три подводные лодки и два корабля ВМС США с ракетами Tomahawk на борту, способными сбивать самолеты и уничтожать объекты ПВО.