ВВС Франции уничтожили четыре танка Каддафи

Самолеты ВВС Франции уничтожили четыре ливийских танка на юго-западе города Бенгази, оплота повстанцев на востоке Ливии, сообщил спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Как передает Reuters, французские военные самолеты уничтожили несколько танков и бронемашин.

Ранее сообщалось, что ВВС Франции нанесли в субботу первый удар по ливийской военной технике. Об этом заявил пресс-секретарь Генштаба Франции. Официальный представитель Минобороны Франции добавил, что уничтоженная техника "представляла угрозу для гражданского населения Ливии". "Мы действуем в двух областях: во-первых, чтобы обеспечить бесполетную зону, во-вторых, чтобы защитить от нападений гражданское население", - сказал он.

Как сообщал УНИАН. президент Франции в субботу собрал в Париже лидеров ЛАГ, ЕС и ООН после принятия Совбезом ООН резолюции номер 1973, предусматривающей возможность проведения иностранной военной операции для защиты населения Ливии от войск Муамара КАДДАФИ. По ее итогам, было заявлено, что военная операция может начаться в ближайшие часы.