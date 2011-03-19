Саркози объявил о начале операции в Ливии

Президент Франции Николя САРКОЗИ объявил о начале в ближайшие часы операции в Ливии и потребовал от ливийского лидера Муамара КАДДАФИ безоговорочного прекращения огня, заявив, что это единственная для возможность для ливийского режима вступить в переговоры с международным сообществом, сообщает Газета.ру.

Речь идет о начале авиационных ударов.

«Ворота дипломатия откроются только тогда, когда безоговорочно прекратятся боевые действия», – сказал Н.САРКОЗИ, выступая в Париже на переговорах лидеров государств, посвященных реализации резолюции ООН по Ливии.

«Вместе с нашими арабскими, европейскими и американскими партнерами, – сказал Н.САРКОЗИ, – Франция готова выполнить свою роль в истории».

Президент Франции объяснил активную роль своей страны в разрешении ливийского кризиса заботой о жителях Ливии, подчеркнув, что Франция никому не надвязывает свою политическую волю.

«Есть универсальные ценности и они предполагают, что все эти преступления должны быть осуждены», – сказал он, имея в виду действия вооруженных сил М.КАДДАФИ, которые бомбят повстанцев.

По словам Н.САРКОЗИ, международное сообщество должно спасти ливийский народ «от безумия кровавого режима»

«Мы хотим дать возможность ливийскому народоволку самому выбрать свое будущее», – добавил он.

В Париже речью Н.САРКОЗИ закончилась встреча лидеров международного сообщества.

Во время этой встречи французские военные источники сообщили, что истребители ВВС Франции уже находятся в небе над Ливией, в том числе над Бенгази, городом, который остался последним оплотом повстанцев и в субботу подвергся штурму войсками М.КАДДАФИ.