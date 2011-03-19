В Египте проходит референдум по поправкам в Конституцию

Беспрецедентно высокая явка избирателей отмечена на проходящем сегодня в Египте референдуме по поправкам в Конституцию.

Как передает ИТАР-ТАСС, первые данные об участии египтян в плебисците, который здесь называют "первым демократическим процессом после ухода МУБАРАКА", поступят только после завершения референдума в 19:00. Однако, судя по видеосюжетам с избирательных участков в разных районах страны, уже к полудню, то есть за первые четыре часа проведения референдума, свой выбор сделал небывало высокий процент электората.

Не обошлось и без курьезов. Губернатору провинции Сохаг Ваддаху аль ХАМЗАУИ, чтобы подойти к урне для голосования, пришлось отстоять в полукилометровой очереди. А губернатор провинции Каир Абдель Азим ВАЗИР вообще вынужден был уйти: избиратели оттеснили его после того, как чиновник, не пожелав стоять в общей очереди, предпринял попытку пройти на участок, минуя всех. "Прежние времена прошли, - закричали люди на участке. - Теперь обычные граждане и чиновники равны".

Около 45 млн. избирателей из почти 80-миллионного населения АРЕ должны сказать "да" или "нет" обновленному Основному Закону страны.