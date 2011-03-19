Танки армии Каддафи вошли в Бенгази

В ливийский город Бенгази, удерживаемый повстанцами, вошла бронетехника правительственных сил, передает Би-би-си.

Лидеры повстанцев призывают мировое сообщество остановить атаки, вместе с тем, представитель ливийского правительства заявил в субботу, что армия не ведет боевых действий возле Бенгази.

По сообщениям представителей оппозиции, мирные жители массово покидают город, и дороги, ведущие на восток страны, заполнены машинами.

Утром 19 марта в городе упал военный самолет. Заместитель министра иностранных дел Ливии Халед КААИМ заявил Би-би-си, что все истребители ВВС страны находятся на земле.

Поступают также сообщения об ожесточенных боях вокруг университета в юго-западной части города и об обстреле со стороны моря.

В субботу из Бенгази поступали сообщения, что западная часть города на протяжении нескольких часов подвергалась авиаударам.

Ранее правительство Муаммара КАДДАФИ объявило, что прекращает военную операцию против повстанцев, следуя резолюции ООН.

В четверг 17 марта Совбез ООН принял резолюцию, запрещающую полеты над Ливией, для исполнения этой меры Великобритания и Франция намеревались отправить в воздушное пространство страны истребители. Помимо этого, документ предусматривает принятие любых мер для защиты мирного населения Ливии, включая боевые действия, за исключением применения международных сухопутных сил.

Ливийский лидер М.КАДДАФИ в свою очередь 19 марта заявил, что любые военные действия Запада против Ливии будут расцениваться, как прямая агрессия.

На субботу в Париже запланировано проведение встречи, на которой будет обсуждаться план по претворению в жизнь принятой Совбезом ООН резолюции. В саммите примут участие лидеры Франции, Великобритании, США и арабских государств.