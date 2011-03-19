В Йемене расстреляли демонстрацию оппозиции

В столице Йемена Сане после пятничной молитвы неизвестные расстреляли демонстрацию оппозиции, передает Би-би-си.

По словам врачей, погибли по меньшей мере 39 человек, около 200 получили ранения.

Огонь велся с крыш зданий вокруг центральной площади Саны.

Президент Йемена Али Абдулла САЛЕХ объявил в стране чрезвычайное положение. При этом глава государства отрицает, что за расправой стоят военнослужащие йеменской армии или спецслужб.

Один из лидеров объединения йеменских оппозиционных групп Яссин НОМАН заявил агентству Рейтер, что теперь достичь взаимопонимания между властями и оппозицией невозможно, поэтому А.А.САЛЕХ должен уйти в отставку. "Это часть преступного плана по уничтожению протестующих, президент и его родственники в ответе за это побоище, которое случилось сегодня в Йемене", – заявил представителей оппозиционного движения.

После месяца беспорядков и столкновений в Йемене в пятницу оппозиция провела крупные акции сразу в нескольких городах. В Таизе площадь, на которой проводился митинг, была блокирована танками и броневиками правительственных сил. В Махвите демонстранты задержали пятерых мужчин, которые стреляли по демонстрантам. Один из очевидцев рассказал, что стрелявшие были обнаружены в доме губернатора.

Начавшиеся после событий в Тунисе и Египте протесты против президента А.А.САЛЕХА и его правительства носят регулярный и массовый характер.

Несколько раз выступления оппозиции разгонялись специальными отрядами полиции.

Президент А.А.САЛЕХ, находящийся у власти уже 32 года, заявил, что не собирается переизбираться на очередной срок в 2013 году, однако заявил, что будет защищать свой режим "до последней капли крови".