Rzeczpospolita: Россия не передает «черные ящики» Ту-154 Польше

Российская прокуратура игнорирует запросы польских следователей о передаче „черных ящиков” польского правительственного самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в апреле прошлого года.

Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita, отмечая, что без доступа к оригиналам записей эксперты не могут завершить исследование подлинности ранее обнародованных разговоров в кабине пилотов.

Газета отмечает, что польские следователи обратились к россиянам с просьбой предоставить „черные ящики” еще в день катастрофы 10 апреля 2010 года, но российская сторона до сих пор их не передала.

Сначала российские прокуроры объясняли отказ тем, что ящики находятся в Межгосударственной авиационной комиссии (МАК), которая, однако, в январе завершила свое расследование.

По данным газеты, россияне не ответили на запрос польских прокуроров с января этого года и не отреагировали на обращение генерального прокурора Польши Анджея СЕРЕМЕТЫ к руководству российской прокуратуры на прошлой неделе.

„Мы не имеем никакой позиции российской стороны по этому вопросу”, – сказал изданию Марчин МАКСЬЯН из главной военной прокуратуры.

„Невозможность исследования оригиналов блокирует проведение конечной экспертизы”, - сказал пресс-секретарь генерального прокурора Матеуш МАРТЫНЮК.

Rzeczpospolita отмечает, что польские следователи, которые вначале просили передать оригиналы черных ящиков, позже просили хотя бы о возможности „одолжить” их на 60 дней, а в последнем запросе они просили допустить экспертов к исследованию ящиков.

«Речь о том, чтобы проверить, является ли запись полной и не манипулировал ли кто-либо ею», - сказал газете бывший министр юстиции Збигнев ЦВЯКАЛЬСКИЙ.

„Легче подвергнуть сомнению доказательство, если оно не основано на оригинальном документе. Так же здесь, копии, которыми владеют польские эксперты, это не то же, что оригиналы”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, контролируемый российскими властями МАК в январе неожиданно для поляков обнародовал конечный отчет причин Смоленской катастрофы, в котором всю вину за трагедию возложил на пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных лиц пытались посадить самолет "любой ценой”.

Польские эксперты считают, что пилоты не пытались посадить самолет, а – по пока по невыясненным причинам – не успели выйти на так называемый "второй круг".

Справка УНИАН. Стенограмма разговоров в кабине пилотов, которую передали российские эксперты полякам и которая была обнародована в июне польскими властями, не содержала записей о том, что командир экипажа ТУ-154 Аркадиуш Протасюк на высоте принятия решения 100 метров дал приказ: „Отходим на второй круг”.

Там также не было записей о том, что пилоты знали об овраге перед взлетно-посадочной полосой, незнание о котором, по мнению ряда экспертов, могло быть одной из причин трагедии.

Новые записи полякам удалось прочитать из копий записей „черных ящиков” ТУ-154, которые они получили от россиян.