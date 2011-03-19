Повстанцы напали на ливийские войска под Бенгази

Вооруженные силы Ливии подверглись нападению со стороны повстанцев в районе города Бенгази на востоке страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальное ливийское агентство Джана.

Сообщается, что вертолеты и истребитель повстанцев нанесли удары по позициям ливийских подразделений. "Это является грубым нарушением запрета на полеты, введенного Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении. Ливийские вооруженные силы были вынуждены ответить нападавшим. О потерях сторон не сообщается.

Ранее замминистра иностранных дел Ливии Халед КАИ заявил, что дислокация ливийских вооруженных сил в непосредственной близости от города Бенгази, оплота повстанцев, не нарушает одностороннего перемирия, объявленного властями страны, и войска не собираются занимать город. Власти также заявляли, что разоружение повстанцев, контролирующих в настоящее время Бенгази, будет поручено специальным антитеррористическим подразделениям.

В самом Бенгази, по сообщению СМИ, в субботу гремели взрывы. Катарский спутниковый телеканал "Аль-Джазира", сообщил, в частности, что силы, подконтрольные ливийскому лидеру Муамару КАДДАФИ, подвергли обстрелу западный пригород Бенгази. Еще накануне власти Ливии заявили о прекращении всех боевых действий против мятежников в связи с принятием резолюции ООН. Триполи опровергал сообщения о бомбардировке ливийских городов. Более того, ливийские власти пригласили наблюдателей из Турции, Греции и Мальты для контроля за режимом прекращения огня.

Резолюция, принятая в четверг СБ ООН, предусматривает закрытие воздушного пространства над Ливией для прекращения авиаобстрелов повстанческих сил и гибели мирного населения. Решение СБ ООН налагает запрет на полеты ливийской авиации, а также предусматривает возможные боевые действия за исключением применения наземных сил.

Напомним, с 15 февраля в Ливии продолжается народное восстание против М.КАДДАФИ, правящего в стране более 40 лет. Ливийская авиация ежедневно наносила удары по расположению повстанцев на востоке страны и по отдельным мятежным городам на западе Ливии. Власти Ливии утверждают, что ведут борьбу против группировок, которые поддерживает "Аль-Каида".