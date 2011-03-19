Войска Каддафи бомбят Бенгази, сбит один самолет

По юго-восточной части ливийского города Бенгази совершен авиаудар, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на собственных корреспондентов на месте событий.

По данным агентства, с места бомбежки поднимаются два столба дыма. Какой именно объект стал целью налета, не сообщается, но авиаударов было два: первый самолет совершил налет в 7:20 по местному времени, второй произвел бомбежку через 20 минут. Принадлежность самолетов не уточняется.

Следом за бомбежкой были зафиксированы несколько ракетных ударов, предположительно, залпов машины реактивной артиллерии "Катюша".

По данным телеканала Sky News, повстанцам удалось сбить один из самолетов. По некоторым данным, правительственные войска начали вторжение в западную часть Бенгази.

Согласно санкциям Совета безопасности ООН, напоминает Лента.ру, Ливия является зоной, закрытой для полетов авиации. Также санкции предусматривают возможность вооруженного вмешательства мирового сообщества в ход событий в охваченной гражданской войной Ливии.

Сегодня во Франции состоится саммит Европейского Союза, Лиги арабских государств и Африканского Союза, при участии Генерального секретаря ООН. Речь пойдет о возможном международном военном вмешательстве в Ливии.

В пятницу Вашингтон обвинил Муамара Каддафи в нарушении резолюции ООН. Президент США Барак Обама предупредил Каддафи о возможности военного вмешательства.