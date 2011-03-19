Франция перенесла вторжение в Ливию на сутки

Постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро (Gerard Araud) заявил, что военное вторжение в Ливию ожидается в субботу, 19 марта, сообщает Agence France-Presse.

Первоначально Франция заявляла о готовности нанести удар в пятницу, 18 марта.

Как следует из слов Аро, на сей раз операцию планируют начать в течение нескольких часов после саммита в Париже, в ходе которого высокопоставленные лица обсудят резолюцию Совбеза ООН в отношении Ливии.

Аро уточнил, что эта встреча будет "удачным моментом, чтобы послать последний сигнал", подразумевая выдвинутый ливийскому руководству ультиматум с требованием прекратить военные действия против повстанцев, пишет Лента.ру.