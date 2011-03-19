Франция перенесла вторжение в Ливию на сутки
07:21, 19 марта 2011Мир
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"Удачный момент для последнего сигнала"
Постоянный представитель Франции при ООН Жерар Аро (Gerard Araud) заявил, что военное вторжение в Ливию ожидается в субботу, 19 марта, сообщает Agence France-Presse.
Первоначально Франция заявляла о готовности нанести удар в пятницу, 18 марта.
Как следует из слов Аро, на сей раз операцию планируют начать в течение нескольких часов после саммита в Париже, в ходе которого высокопоставленные лица обсудят резолюцию Совбеза ООН в отношении Ливии.
Аро уточнил, что эта встреча будет "удачным моментом, чтобы послать последний сигнал", подразумевая выдвинутый ливийскому руководству ультиматум с требованием прекратить военные действия против повстанцев, пишет Лента.ру.
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