Ситуация на аварийной АЭС в Японии будет ухудшаться несколько недель

Американские специалисты по ядерной энергетике считают попытки японских властей охладить реакторы на АЭС "Фукусима-1" отчаянными и ожидают, что уровень опасности этой аварии будет поднят еще выше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо.

В пятницу Агентство по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA) повысило уровень опасности аварии, вызванной на АЭС мощным землетрясением 11 марта, с четвертого до пятого из семи возможных уровней по международной шкале ядерных событий (INES).

Питер Брэдфорд (Peter Bradford), бывший член Комиссии по ядерному регулированию США, высказал мнение, что уровень опасности будет поднят еще выше. "Мне не верится, что эта авария будет классифицирована пятым уровнем", - цитирует агентство слова Брэдфорда, выступавшего в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

В свою очередь, специалист Института политических исследований США Роберт Альварес (Robert Alvarez) сказал, что попытки властей Японии залить с помощью вертолетов и спецмашин поврежденные реакторы морской водой могут только ухудшить положение, так как из-за этого насосы систем охлаждения и даже защитная оболочка реакторов могут получить повреждения.

"На данный момент они (предпринимаемые меры), судя по всему, не работают. Ситуация, скорее всего, будет ухудшаться на протяжении нескольких недель. Это то, что называют отчаянными действиями", - сказал Альварес.