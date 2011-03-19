Несколько человек погибли при расстреле демонстрации в Сирии

Сирийские власти в пятницу, 18 марта, разогнали демонстрацию в городе Дераа, расположенном на юге страны. Как сообщает Reuters, по толпе стреляли боевыми патронами, в результате были убиты трое участников акции (по данным AFP - четверо), сотни ранены. Для разгона акции привлекли также вертолеты.

Демонстранты выступали против правящей партии Баас, которая находится у власти почти полвека, требовали политических свобод и борьбы с коррупцией.

В митинге, начавшемся после пятничной молитвы, приняли участие от трех до четырех тысяч жителей Дераа.

Менее масштабные акции прошли в еще двух сирийских городах.

С резким осуждением событий в Сирии уже выступили США. Совет национальной безопасности призвал сирийские власти привлечь к ответственности виновных в гибели людей, а также разрешить мирные демонстрации.

В феврале 2011 года сообщалось, замечает Лента.ру, что в интернете началась кампания по призыву граждан Сирии к протестам аналогичным тем, после которых сменилась власть в Тунисе и Египте.