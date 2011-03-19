Президент Польши посетит Катынь

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ по приглашению Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА 11 апреля посетит РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча глав государство состоится в Смоленске. Д.МЕДВЕДЕВ и Б.КОМОРОВСКИЙ посетят также Мемориальный комплекс «Катынь», говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года во время захода на посадку на аэродром под Смоленском разбился самолет Президента Польши, на борту которого было 96 человек.

Лех Качинский с женой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях к 70-й годовщине Катыньской трагедии.