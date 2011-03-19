США направят в Средиземное море десантные корабли

США намерены направить дополнительные десантные корабли в Средиземноморье. Об этом сообщили представители министерства обороны страны. Они отметили, что это - часть планов администрации президента США Барака Обамы по реагированию на ситуацию в Ливии, передает Reuters. По их словам, американская дежурная группа десантно-высадочных средств будет размещена в регионе 23 марта с.г.

В составе группы будет, в частности, десантный вертолетоносец американских войск, а также другие корабли.