США направят в Средиземное море десантные корабли
00:41, 19 марта 2011Мир
1371
Дежурная группа будет готова через 4 дня
США намерены направить дополнительные десантные корабли в Средиземноморье. Об этом сообщили представители министерства обороны страны. Они отметили, что это - часть планов администрации президента США Барака Обамы по реагированию на ситуацию в Ливии, передает Reuters. По их словам, американская дежурная группа десантно-высадочных средств будет размещена в регионе 23 марта с.г.
В составе группы будет, в частности, десантный вертолетоносец американских войск, а также другие корабли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter