Журналисты назвали имена заказчиков убийства Анны Политковской

Журналисты "Новой газеты" назвали своим западным коллегам имена заказчиков убийства Анны Политковской. Двое подозреваемых, имена которых были установлены в ходе журналистского расследования, занимают высокое положение в Чечне, пишет французская газета Liberation.

По сведениям журналистов "Новой газеты", после убийства Политковской, подозреваемые и их окружение были назначены на новые высокие должности. Кроме того, положение одного из подозреваемых позволяет предположить наличие у него связей с ФСБ. Источники газеты в Чечне сообщают, что Рамзану Кадырову известны имена заказчиков, и он якобы заявлял, что убийство было совершено по приказу ФСБ, а он не имеет к нему никакого отношения.

Политковская была убита в подъезде своего дома по Лесной улице 7 октября 2006 года. Прокуратура рассматривает различные версии убийства, называя наиболее вероятной версию, связанную с профессиональной деятельностью журналистки, которая была известна публикациями на чеченскую тематику.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали трех подозреваемых в исполнении убийства, однако их личности до сих пор не установлены. По словам сотрудника "Новой газеты" Вячеслава Измайлова, без исполнителей будет сложно обвинить заказчиков, которые в день убийства находились в Чечне.

Для того чтобы обезопасить себя, редакция "Новой газеты" передала имена заказчиков французской газете Liberation, ВВС и Комитету по защите журналистов.

Лента.ру