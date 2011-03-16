Число погибших и пропавших без вести в Японии превысило 13 тысяч человек

Подтвержденное властями число погибших и пропавших без вести после разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу на северо-востоке Японии, превысило 13 тысяч человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.

По данным полиции, число погибших достигло 4 тысячи 340 человек.

Ранее сообщалось о гибели 4 тысяч 164 человек, а общее количество погибших и пропавших без вести превысило 12 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой 9,0 баллов, которое вызывало цунами высотой более десяти метров. Вскоре в том же районе произошли еще несколько мощных подземных толчков магнитудой более 6,0 баллов. После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на двух АЭС, размещенных в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги.