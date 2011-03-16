В Японии говорят уже об 11 тысячах погибших и пропавших без вести

Японская полиция говорит уже об 11 тысячах погибших и пропавших без вести после землетрясения

Число погибших и пропавших без вести в результате катастрофического землетрясения и цунами на северо-востоке Японии превысило 11 тысяч человек.

Такие данные распространили в среду представители японской полиции.

Официально подтверждена гибель 3 тысяч 676 человек, число пропавших без вести превышает 7,5 тыс.

В минувшее воскресенье шеф полиции префектуры Мияги, по которой стихия нанесла наиболее сокрушительный удар, заявил о том, что только в данном регионе погибших будет не менее 10 тысяч человек.

Газета.ру