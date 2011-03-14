Армейские части Каддафи вступили в столкновения друг с другом

Подразделения армии Ливии, верные Муаммару Каддафи, вступили в столкновения друг с другом. Из-за этого правительственные войска были вынуждены остановить наступление на г.Мисрата, пишет РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на представителей повстанцев.

По их словам, бои между армейскими подразделениями сил правительства начались после того, как одно из них отказалось наступать на Мисрату.

Со своей стороны ливийские власти отвергают мятеж в рядах армии правительства, передает телеканал Al Arabia.

Мисрата - единственный город на западе Ливии, который находится в руках восставших.