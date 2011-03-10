Возможен ли в России "египетский" сценарий?

В России невозможно повторение событий, происходящих в странах Северной Африки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня заявил журналистам в Москве вице-спикер Госдумы РФ Александр БАБАКОВ.

«Повторение таких событий в России невозможно. Нужно понимать, что в основе событий, которые имели место в странах Северной Африки, мог быть внешний фактор, но немаловажными были внутреннеполитические проблемы», - сказал А.БАБАКОВ.

По его словам, несвоевременная реакция исполнительной власти на внутренние проблемы в некоторых странах упомянутого региона спровоцировала или стала причиной дестабилизации обстановки.

А.БАБАКОВ также убежден, что в большинстве стран Северной Африки именно социально-экономическое положение граждан привело к смене режимов.

«Внешний фактор играет определенную усиливающую или ослабляющую роль, но не является основным», - сказал он, добавив, что считает ошибочным то мнение, что в страну можно привезти технологию, которая дестабилизирует ситуацию – особенно в РФ.

«В России нет таких внутренних проблем, которые могли бы вызвать подобного рода реакцию у населения» - заявил А.БАБАКОВ.