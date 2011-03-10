Возможен ли в России "египетский" сценарий?
Аргументы вице-спикера Госдумы РФ
В России невозможно повторение событий, происходящих в странах Северной Африки.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня заявил журналистам в Москве вице-спикер Госдумы РФ Александр БАБАКОВ.
«Повторение таких событий в России невозможно. Нужно понимать, что в основе событий, которые имели место в странах Северной Африки, мог быть внешний фактор, но немаловажными были внутреннеполитические проблемы», - сказал А.БАБАКОВ.
По его словам, несвоевременная реакция исполнительной власти на внутренние проблемы в некоторых странах упомянутого региона спровоцировала или стала причиной дестабилизации обстановки.
А.БАБАКОВ также убежден, что в большинстве стран Северной Африки именно социально-экономическое положение граждан привело к смене режимов.
«Внешний фактор играет определенную усиливающую или ослабляющую роль, но не является основным», - сказал он, добавив, что считает ошибочным то мнение, что в страну можно привезти технологию, которая дестабилизирует ситуацию – особенно в РФ.
«В России нет таких внутренних проблем, которые могли бы вызвать подобного рода реакцию у населения» - заявил А.БАБАКОВ.