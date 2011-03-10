Представители украинской общины и дипломатического представительства Украины в Польше сегодня в Варшаве почтили память Тараса Шевченко.

Как сообщили УНИАН в посольстве, в торжественных мероприятиях принял участие посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ.

Он сказал: «Наша свобода и возможность самим строить государство – это победа идей, заложенных еще в «Заповіті» Шевченко, и она остается путеводной звездой для нашего народа».

Заведующий кафедрой украинистики Варшавского университета Василий НАЗАРУК представил доклад на тему творчества Тараса Шевченко, а студенты театра живого слова «Синий корабль» декламировали стихотворения Кобзаря на украинском и польском языках.