В Варшаве почтили память Тараса Шевченко
19:12, 10 марта 2011Мир
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С украинской общиной встретился посол
Представители украинской общины и дипломатического представительства Украины в Польше сегодня в Варшаве почтили память Тараса Шевченко.
Как сообщили УНИАН в посольстве, в торжественных мероприятиях принял участие посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ.
Он сказал: «Наша свобода и возможность самим строить государство – это победа идей, заложенных еще в «Заповіті» Шевченко, и она остается путеводной звездой для нашего народа».
Заведующий кафедрой украинистики Варшавского университета Василий НАЗАРУК представил доклад на тему творчества Тараса Шевченко, а студенты театра живого слова «Синий корабль» декламировали стихотворения Кобзаря на украинском и польском языках.
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