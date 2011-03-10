На время проведения Евро Польша может отгородиться от Шенгенской зоны

Польша может восстановить контроль на границе со странами Шенгенской зоны на время проведения матчей Евро-2012.

Об этом кореспонденту УНИАН сообщил представитель Пограничной службы Польши.

Собеседник агентства отметил, что контроль может быть восстановлен на западной границе страны для того, чтобы не допустить приезд в Польшу так называемых псевдоболельщиков, которые могут нарушать общественный порядок во время матчей.

Представитель Пограничной службы сказал, что решение будет принимать министр внутренних дел Польши, заметив, что оно может быть объявлено в начале 2012 года.

По словам собеседника агентства, контроль будет осуществляться только на вьезд в Польшу.