На время проведения Евро Польша может отгородиться от Шенгенской зоны
17:32, 10 марта 2011Мир
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Решение объявят в начале 2012 года
Польша может восстановить контроль на границе со странами Шенгенской зоны на время проведения матчей Евро-2012.
Об этом кореспонденту УНИАН сообщил представитель Пограничной службы Польши.
Собеседник агентства отметил, что контроль может быть восстановлен на западной границе страны для того, чтобы не допустить приезд в Польшу так называемых псевдоболельщиков, которые могут нарушать общественный порядок во время матчей.
Представитель Пограничной службы сказал, что решение будет принимать министр внутренних дел Польши, заметив, что оно может быть объявлено в начале 2012 года.
По словам собеседника агентства, контроль будет осуществляться только на вьезд в Польшу.
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