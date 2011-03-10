Евросоюз готовит персональные санкции против окружения Лукашенко?

Европейский Союз готовит новые санкции против Беларуси в связи с тем, что в стране начались судебные процессы против участников событий 19 декабря 2010 года, когда власти страны с помощью правоохранительных органов жестоко разогнали мирные акции протеста в Минске.

Как сообщает интернет-издание EUobserver, работу над новыми санкциями ведут дипломаты ЕС в Минске и чиновники в Брюсселе.

Предполагается, что санкции будут направлены против людей, близких к Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО, подозреваемых в «перекачивании» денег, полученных от продажи нефтепродуктов, удобрений и оружия, на счета белорусской номенклатуры.

При этом санкции не должны негативно повлиять на экономику Беларуси, а также на европейские компании в Латвии, Литве, Нидерландах и Польше.

Новые меры могут быть одобрены министрами иностранных дел ЕС уже в апреле.

Как сообщал УНИАН, 31 января Совет иностранных дел ЕС ввел ограничительные санкции против 157 чиновников Беларуси, ответственных за жестокий разгон демонстрантов после президентских выборов 19 декабря 2010 года.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около тысячи человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в президенты.