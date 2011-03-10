Далай-лама намерен сложить свои полномочия

Далай-лама XIV Тэнцзин ГЬЯМЦХО объявил о намерении снять с себя полномочия главы правительства Тибета в изгнании, сообщают азиатские СМИ.

«Мое намерение снять с себя полномочия отнюдь не означает, что я хочу избежать ответственности», – заявил духовный лидер и глава Тибета.

По словам Далай-ламы, пришло время для смены лидера, и он должен быть избран путем «свободного голосования».

«Я вовсе не сломлен. Просто так будет лучше для тибетцев», – добавил он.

Далай-лама XIV покинул столицу государства Тибет Лхасу 17 марта 1959 года после подавления антикитайского восстания. С этого времени он живет в индийском городе Дхарамсала, где находится тибетское правительство в изгнании, отмечает «Газета.ру».